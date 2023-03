REISIKIRI ⟩ Cotswolds – ehe „vana Inglismaa“

Matsakad rookatused, pügatud hekid ja kiviaiad - maaliline Cotswolds. Foto: Hanna Miller

On kolmnurkseid teravaid tipuviile, on lamekatuseid, aga kaetud on nad kõik õhukeste kiviplaatidega.

Katused on sealkandis õhukestest paeplaatidest. Foto: Hanna Miller

Ehitusajaks 17.–19. sajand ja uuedki majad on ehitatud samas stiilis. Kõik mõistagi ikka pigem tillukesed ühepereelamud, kuhu peatänava ääres mahub allkorrusele ka kauplemisruum, mis tänapäeval sealkandis küll butiigiks või teetoaks-kohvikuks muutunud. Ja eesaiakesi ei täida sealkandis sugugi prügitünnid nagu mujal Inglismaa lihtsates äärelinnades, kus „väiksed karbid linnaserval, kõigil nägu üks…“. Cotswolds on eliitpiirkond ja kinnisvarahinnad on seal kallid.

Oxfordile, aga ka Londonile suhteliselt lähedal, on see hinnatud paik elamiseks, rahulikuma pensionipõlve veetmiseks. Sajanditevanuste fassaadide taga on elegantsed kodud – antiigi, kaminate ja diivanite vahel torkavad silma ülimoodsad arvutid või kiiskav köögitehnika. Kardinaid akende ees pole ja no mis teha, kui pilk vahel vääratab. Aga võib-olla ongi see nii mõeldud, et tsipake maitsekast elamisest ka möödujale välja paistaks, mine tea.

Vaene tööstuspiirkond pole see kant kunagi olnud. Kuna tegemist on viljaka pinnasega, siis kasvas piirkonna jõukus tänu põllumajandusele, kuigi üks peamisi kaubaartikleid oli siiski lambavill. Turupäevadeks kogunes rahvas lähima asula turuplatsile ja sinna aeti ka kaubaks minevad lambakarjad. Nii on ka Lambatänav igati asjakohane nimetus.