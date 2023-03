Mürgistusi saab vältida teadlikult toimetades

Ohud koduaias

Looduses liigu teadlikult

Lastega aias, pargis või metsarajal käies on oluline ühtteist samuti meeles pidada. Esmatähtis on jälgida, et nad ei pistaks söögikõlbliku pähe suhu mõnd mürgist taime. Selleks on paslik väiksematele selgitada, et kõik taimed ei sobi söömiseks. Kuna laps alati silme all ei ole, siis millised on need ohumärgid, et kahtlustada võib mürgistust? Erinevalt täiskasvanust ei saa näiteks alla kaheaastase lapse käest küsida, mille üle ta kaebab, aga tema käitumine on tugevasti muutunud. Kui ära on söödud-joodud mõni taim-lill, on suu-käed- riided sageli sellega koos.