SÜDAMELT ÄRA ⟩ Mitu põlve ühe katuse all – mis te nüüd?

Tänapäeval on suguvõsa kui inimest toetav institutsioon lagunemas.

Üha enam soovib iga põlvkond elada omaette. Vaevalt on tegemist iseka käitumisega, pigem soovitakse elada oma kodus omaenda reeglite järgi. Et mitu põlve ühise katuse all sõbralikult ja üksmeelselt elaksid, nõuab väga suurt sallivust, leplikku meelt ja soovi teiste arvamusi mõista. Kui palju selliseid noori ja vanu on?

Vanemad tahavad vaikust ja rahu

Vanemad tahavad vaikust ja rahu. Noortele meeldib sõpradega koosviibimisi korraldada, saateks muusika, naer ja kõvemad hääledki. Kui suuremas majas elades võib ehk vanainimene vaikselt omaette nurka taanduda, siis väikeses linnakorteris on see raske, kui mitte võimatu.

Vanad ei saa aru, miks peavad noored poole ööni jutustama ja muusikat kuulama. Noored ei saa aru, mis vanadele ei meeldi. Tülid ja mossitamised on kerged tekkima. Seenior võib küll mõistusega täiesti aru saada, et sellised peod käivadki noorusega kaasas, omal ajal sai ju isegi samamoodi ehk hommikunigi istutud. Sellegipoolest on tümpsuvat muusikat ja lärmavat televiisorit raske taluda.

Omaette on mugavam