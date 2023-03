Füsioteraapia leevendab Parkinsoni tõvega patsientide vaevusi

Füsioteraapia on kasulik kõigile

„Füsioteraapiast on aga kasu absoluutselt kõigile Parkinsoni tõvega patsientidele ja arvestades haiguse progresseeruvat iseloomu, oleks tervitatav, kui iga Parkinsoni tõvega patsient saaks käia füsioterapeudi juures teatud regulaarsusega. Täpselt nii, nagu ta käib neuroloogi juures medikamentoosset ravi üle vaatamas. Nii võiks ka füsioterapeudi käest saada nõuandeid, kuidas kõige paremini toime tulla Parkinsoni tõve sümptomitega,” ütleb Kadri Medijainen.

„Iga füsioterapeut oskab juhendada tasakaaluharjutusi, treenida lihaseid, sooritada rühti parandavaid harjutusi jms, seega ka n-ö tavalisest füsioterapeudist on Parkinsoni tõvega patsiendile abi.”

Teraapia eest tasumisega on seis tema sõnul selline, et kui Parkinsoni tõvega patsient füsioteraapiat saab, siis enamasti tasub teenuse eest haigekassa. „Samas on tõsiasi ka see, et praegu enamasti ei satu patsient füsioterapeudi juurde Eestis mitte spetsiifiliselt Parkinsoni tõve diagnoosi tõttu, vaid nt seepärast, et selg valutab, kukkumise järel saadud luumurru järel määratakse füsioteraapia vms. Kindlasti oleks palju suurem vajadus ka just nimelt Parkinsoni tõve tõttu inimesi füsioteraapiasse suunata. Need inimesed, kes vajadust füsioteraapia järele Parkinsoni tõve tõttu on teadvustanud, otsivad pigem endale „isikliku füsioterapeudi” kusagilt erasektorist. Ja siis tasub patsient või tema lähedane ise,” nendib programmijuht.

Kuidas on lugu veeteraapiaga?

„Vesivõimlemise ja ujumise soovitamise või mittesoovitamise osas on mul kahetised tunded,” nendib Kadri Medijainen. „Üldiselt on muidugi teada, et Parkinsoni tõvega on kehaline aktiivsus eakaaslaste omast väiksem, mistõttu igasugune liigutamine tuleb kasuks. Teisalt sõltub ikkagi väga palju konkreetsest inimesest ja tema sümptomatoloogiast. Peab arvestama, et Parkinsoni tõbi mõjub tasakaalule ning ujulakeskkonna libedus võib isegi ilma tasakaaluhäireta ohtlikuks osutuda. Samuti – kui inimene eriti hästi ei uju, vaid pigem supleb, võib ujumine potentsiaalselt kaela-õlavöötme lihaseid enam pingestada. Kuna Parkinsoni tõve korral esineb niigi sageli lihastoonuse tõus ehk rigiidsus, siis kaela liikuvus kipub neil sageli olema üsna piiratud. Kui see pinge kaela-õlavöötmes ja kehatüves on liiga suur ja kaelaliikuvus väga palju vähenenud, siis hakkab see omakorda halvendama normaalseid tasakaalureaktsioone,” kõneleb Kadri Medijainen.

Ole neuroloogi kontrolli all