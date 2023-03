Nõmme on romantikat täis

Rahulik ja vaikne elupaik

„Elu siin on rahulik, vaikne. Samas on Vabaduse puiestee lähedal, seega ka buss ja rong. Ja linnale nii lähedal näeb sageli aknast loomigi, see on haruldane,” ütleb orelikunstnik Andres Uibo, kes on Nõmmel elanud aastast 1971. Nõmmel elab palju neid, kes on maja saanud pärimise teel, tema ehitas selle ise ja ütleb, et paremat kohta koduks ei oskakski ette kujutada.