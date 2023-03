ELULUST ⟩ Loomasõber Aleksei Turovski: „Me võiksime loomadelt puhkust ja puhtust õppida.”

Omaenda esimese kassi leidsin tänavalt. Õigemini leidis kass minu. Vaatas mulle otsa ja ütles, et mida sa ootad, hakka mind päästma. Samasuguseid päästeoperatsioone on korraldanud kõik lapsed. Üles on poputatud ka kunagi detsembris leitud herilased. Õnneks mul on lapsed varakult aru saanud, et loomale on parim koht see, kust ta pärit on. Teine oluline õpetussõna on, et ühtegi elusolendit ei tohi kinkida niisama, üllatuskingituseks.