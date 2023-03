RAAMAT ⟩ "Magister, kes andis nõu professoreile"

Ka president Kersti Kaljulaidile ütles ta vastu, kes kinnitas, et „sinimustvalget genofondi” pole olemas. Viikmaa arvates on see täiesti olemas, toetudes antropoloogide Juhan Auli, Karin Marki ja Leiu Heaposti uuringutele: eestlased on keskmisest pikakasvulisemad, põhjaeurooplase tüüpi inimesed, kelle pigmentatsiooniindeks on Euroopas ja tõenäoliselt kogu maailmas kõige väiksem.