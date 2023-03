Mitu põlve ühe katuse all ja „munavana” omlett

Juba kahekuuline grupifüsioteraapia leevendab märgatavalt Parkinsoni tõvega patsientide igapäevaraskusi, selgub värskest Tartu Ülikooli uuringust. Kas füsioteraapiast on kasu kõikidele Parkinsoni tõve all kannatavatele inimestele? Kas füsioteraapia peab kindlasti olema Parkinsoni-spetsiifiline? Karta on, et seda metoodikat valdavaid spetsialiste on Eestis vähe. Kas kõikidele haigetele võib soovitada vesivõimlemist ja ujumist? Selgitusi jagab Tartu Ülikooli füsioteraapia eriala programmijuht Kadri Medijainen.