ARVAMUSPLATS ⟩ Sotsiaalvaldkond kui terviklik võrrand, kus iga muutuja kannab võtmerolli

16. veebruaril antud intervjuus sõnab sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, et hetkel on Eestis 200 üldhoolekandeasutust ning aastas on nendes ligi 10 000 inimest, kellest samaaegselt kasutab hoolekande teenust umbes 9000 inimest. Igal asutusel on teenuse osutamiseks vaja tegevusluba ning järelevalvet teenuse üle korraldab Sotsiaalkindlustusamet – märgukirjade, kaebuste või muude tähelepanekute alusel. Lisaks teostab kontrollkäikudega järelevalvet inimeste õiguste üle õiguskantsler. On loomulik, et olukorras, kus ühel teenusel on niivõrd suur hulk teenuse kasutajaid, tuleb kindlasti ette keerulisi situatsioone, mis vajavad kõrgendatud tähelepanu.

Taaskord tekib siinkohal küsimus, miks ja kuidas ei ole riiklikul institutsioonil piisavalt ressurssi, et teostada inimestele pakutava teenuse üle kontrolli? Kvaliteetsete teenuste osutamiseks on kõigil vaja ressurssi – aega, raha ja eelkõige inimesi. Juhul, kui puudub kasvõi üks nendest komponentidest, siis kannatab koheselt teenuse kvaliteet. Tööjõu problemaatilisusele viitab ka OSKA raport. Nimelt on seal kirjas, et 2020. aastal olid tervelt 46% hooldustöötajatest vanemad kui 55 aastat. Lisaks tõdeb raport, et 2021. aasta seisuga on meil 9000 hooldustöötajat, kellel on juba nii palju hoolealuseid, et inimkeskne lähenemine taandub tagaplaanile. Oluline on siinkohal täpsustada, et raportis välja toodud number ei peegelda üksnes üldhooldusasutustes tegutsevaid töötajaid. Hooldustöötajate koguarvu hulka on arvatud nii riigi- kui ka erasektori koduhooldustöötajad, hooldajad tervishoiuasutustes, hoolekande abitöötajad ning mujal liigitamata hooldustöötajad kodudes ja tervishoius.