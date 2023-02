Veresuhkru kõikumine mõjutab ka tervet inimest

Mida rohkem on toidus kiudaineid, seda väiksem on toidu GK, sest kiudained aeglustavad imenduvate süsivesikute (suhkur, tärklis) imendumist. Kiudainerikas toit vajab ka rohkem närimist, sedasi pikeneb söömisprotsess. See parandab samuti veresuhkru kontrolli ja tekitab täiskõhutunde. Kiudainerikkad on eeskätt köögiviljad ja täisteratooted, sellest oli juttu 60+ eelmises, jaanuarinumbris.

Mida vähem on toitu/toiduainet töödeldud, seda väiksem on selle GK ja seda stabiilsemaks jääb veresuhkur neid toite süües. Seetõttu soovitaksin valida täisteraviljatooteid. Süsivesikute rafineerimine suurendab nende imendumiskiirust. Seepärast on suure GK-ga näiteks valge sai ja valge riis, kartulipüree ja rafineeritud

suhkrut sisaldavad magusad joogid. Samuti ei mõjuta toores porgand nii palju veresuhkrut kui keedetud porgand. Seda selgitab asjaolu, et töötlemata tärklisel on korrapärane struktuur ja seda on organismil raskem omastada – seedeensüümide jaoks on niisuguse tärklise lõhustamine keerulisem. Keetmine ja küpsetamine aga lõhuvad tärklisemolekule, põhjustades neis omastamist hõlbustavaid muutusi.

GK-d mõjutab kuumtöötlemise aeg. Pikem keetmine/küpsetamine suurendab toidu mõju veresuhkrule, sest soodustab toiduosakeste kiiremat imendumist soolest. Parim on toortoit või vähetöödeldud toit, mitte praetud ja suurel kuumusel pikalt küpsenud road. Hea on keeta köögiviljad, pasta, riis, odrakruup vms mitte päris pehmeks, vaid jäta pisut krõmpsuks.