Ajule tuleb tööd anda

Hiljutise Hamburgi Ülikooli Psühholoogia Instituudi uuring üllatab ja nihutab mõningaid eelarvamusi. Kui vanemaealisel inimesel supermarketi kassa juures jälle pikemalt aega läheb, pannakse see tavaliselt vanuse arvele. Aga päris nii lihtne see ei ole, uuris välja Hamburgi Ülikooli Psühhloogia Instituudi teadlaste tiim Mischa von Krause juhtimisel. Selle tulemusel on põhjused, miks vanemad inimesed rohkem aega vajavad, hoopis teistsugused.

Mõtlemine aeglustub palju hiljem

Analüüsi tulemus näitab nimelt, et vaimsete omaduste kahanemine leiab aset tunduvalt hiljem, kui seni arvati. Aga peab mainima, et teadlased aju ennast ei uurinud, vaid tegid seda matemaatilise mudeli järgi, mille aluseks olid osalejate neuroogilised andmed.

Pelgalt kiirus pole tähtis

Kui inimene vananeb, siis mõtlemine aeglustub. Tübingeni Ülikooli uuring näitab, et eakad vajavad seetõttu rohkem aega, kuna nende aju peab töötlema läbi hulga informatsiooni. Need kognitiivsed teadlased võrdlevad aju arvutiga. Ka arvuti aeglustub, kui tema kõvaketas on täis. Teel vastusteni peavad eakad seega läbi töötama suure hulga mälestusi ja teadmisi. Seetõttu leiavad teadlased, et kognitiivsete saavutuste testid peaksid rohkem varieeruma ja mitte kontsentreeruma pelgalt kiirusele informatsiooni õppimisel ja töötlemisel.