Kuressaare linna panevad särama päikesetunnid

Sanatooriumidest spaadeni

Praegu on Saaremaal seitse omanäolist spaahotelli. Selliseid tuntud mudavanne, kuhu sai sisse astuda ajal, kui Helvi Koppel mudaraviarstina töötas, enam pole. Helvi Koppel on saarlastele tuntud kui inimene, kes 1965. aastal lükkas Kudjapel koos abilistega käima Saaremaa esimese sõjajärgse mudaravila – Mereranna mudaravila. Helvi Koppel arvab kõrges vanuseski, et mudaravi on parim terviseallikas. Tal on kahju, et Kuressaarest on kadunud muda- ja vesiravi, võimlemised, elektriravi. "Natuke on isegi häbi, et me ei suutnud seda väga väärtuslikku võimalust säilitada."