ELULUST ⟩ Kalev Vapper – ajakirjanikust ärivaistuga purjetav sommeljee

Sul on väga tähendusrikas ees- ja perekonnanimi. Meie rahvuseepose alguses on sõnad: "Küll siis Kalev jõuab koju/oma lastel’ õnne tooma/Eesti põlve uueks looma." Ja vapper oled sa ka.

Perekonnanimi on pärit Muhumaalt. Vanavanaisa sündis Külasema külas. Kui käisin viimati seal Liiva kalmistul, lugesin üles 17 Vapperi nimega hauakohta. Mõni aeg tagasi helistas mulle Astrid Kannel telemajast ja ütles, et tal on mulle mitu head uudist. Esimene on see, et me oleme sugulased. Astridi esivanemad on pärit samuti Külasema külast ja meie vaarisad olevat vennad olnud. Aga teine hea uudis? Kõik Vapperite meespoole esindajad olevat kõvad naistemehed olnud, kõigil mitu abielu ja palju lapsi. Mina väitsin vastu, et seda ma juba teadsin, mulle on naised läbi elu meeldinud. Kolmas uudis: kõik Vapperid olevat väga vanaks elanud. Vaat see oli juba tõeliselt hea uudis.