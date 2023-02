Eakate filmiklubi avab kevadhooaja

Kesklinna vanema Monika Haukanõmme sõnul on aastate jooksul kujunenud filmiklubist väga menukas projekt, mis meelitab ekraani ette suure publiku. „Eakate tagasiside on olnud positiivne ning sageli jääb kinosaalis ka istekohti puudu. Seega oli kõigi kolme linnaosa jaoks selge, et sellist heas mõttes sotsiaalset koostööprojekti tuleb igal juhul jätkata,“ ütles Haukanõmm. „Kutsun üles kõiki oma emadele, isadele, vanaemadele või vanaisadele infot jagama, et selline suurepärane vabaaja veetmise ja eakaaslastega suhtlemise võimalus on loodud.“