Vastuoluline riigivanem ja maksuvaba tulu

Päästekomitee esimees, mitmekordne peaminister, riigivanem ja esimene president Konstantin Päts on Eesti ajaloo suurkuju, kelle nimega seondub mitte ainult meie omariikluse sünd ja kuldaeg, vaid ka selle traagiline kaotus. Äsja president Alar Kariselt Valgetähe V klassi teenetemärgi saanud kunstiteadlane Anne Ruussaar avaldab Eesti Vabariigi sünnipäeva eel ajakirja 60+ veebruarinumbris meie vastuolulise riigivanema loo.

Aeg-ajalt räägitakse, et õllekõht tekib ka neil meestel, kellel üldse õllesoolikat polegi ehk nad ei joogi õlut. Mida saame teha ennetava ja toetava meditsiini seisukohast ehk kuidas inimene ise saaks ennast aidata? Kuidas probleeme ennetada, kui mingid sümptomid juba avalduvad?” Suur kõht üldiselt head ei tähenda, pigem on kindel näitaja, et nüüd tuleb oma keha aitama hakata,” kirjutab ajakirja 60+ veebruarinumbris toitumisterapeut Triin Terasmaa ja annab nõu, mida sel puhul ette võtta.