Eakad saavad Kristiine tantsuneljapäevakul tantsida

„On hea meel tõdeda, et meie traditsioonilised eakate tantsulõunad toimuvad taas. Tegemist on seltskondliku üritusega, kus eakatel on võimalik liikuda, samal ajal parandada nii füüsilist kui ka vaimset tervist ning suurendada enda suhtlusringi. Tihti on suureks probleemiks eakate jaoks üksildus – sellised üritused annavad neile võimaluse tulla kodust välja ning luua kontakti oma eakaaslastega," rääkis Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe.