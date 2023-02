Ministeerium toetab eakate tasuta õigusabi 12 000 euroga aastas

Justiitsminister Lea Danilson-Järgi sõnul on eakatele eraldi õigusabi andmine äärmiselt vajalik teenus, mida on pakutud juba viimased kuus aastat. „Eakate suhtlemine ametiasutustega ei tohiks olla takistatud põhjusel, et see võib tunduda liiga keerukas. Riik peab toetama oma vanemaealisi, kellel ei ole juriidiliste küsimuste lahendamisel alati võimalik oma lähedastele loota,“ sõnas Danilson-Järg ja lisas, et inimeste õigused peavad olema kaitstud sõltumata nende vanusest ja majanduslikust olukorrast.