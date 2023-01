Tartu Kunstimuuseum alustab seenioridele mõedud eriprogrammiga

Esimene „Seenioride reede“ toimub juba 27. jaanuaril kell 13. Kuraator Brita Karin Arnover tutvustab näitust „Ammendamatu agul. Tartu puitarhitektuur kunstis“. Näitusetuur kestab ligikaudu üks tund ja osalemiseks on vaja soetada näitusepilet, mille maksumuseks on 1€. Pärast kuraatoriekskursiooni on võimalik sama piletiga külastada ka teisi Tartu Kunstimuuseumi näituseid.