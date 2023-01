REISIKIRI ⟩ Seišellid – kirgas ookeanivesi, lopsakas rohelus ja imelised graniitrahnud

Alles siis, kui õisi täpsemalt vaatasin ja aru sain, et need on päris, uurisin imelist puud lähemalt. Selgus, et see justkui raudkuule tihedalt täis hiiglaslik haruldus on pärit Lõuna-Ameerikast ja Seišellidel õilmitsevadki vaid mõned puud ja ainult selles aias. Vaatamisväärsus igatahes!

Kahurikuulipuu. Foto: Hanna Miller

Olgu vihjeks öeldud, et taimenimed sain teada ikka kohalikelt küsides ja edasi aitas juba internet.

Kuhu minna? Mida teha?

Eelpool kirjeldatust võib juba aimata, et Seišellide vaatamisväärsusteks on taimestik, võluvad kaljurahnud ja imeline ookeanivesi. Ja muidugi ka hiigelkilpkonnad, keda siin-seal turistidele näha pakutakse. Aja- ja kultuurilugu Aafrika saareriiki otsima ei tasu minna. Rannaäärsed asumid koosnevad peamiselt väikestest külalistemajadest või hotellidest ja neid teenindavate kohalike elamutest, sekka mõni poeke, apteek, söögikohad.

Tore on see, et Seišellidel ei näe kõrghooneid ega hiigelhotelle ning turistid ja kohalikud elavad-toimetavad läbisegi. Vaid jõukatele välismaistele klientidele mõeldud asum Eden Park oma hotellide, villade, jahisadama ning kaupluste ja teenindusasutustega pealinna Victoria külje all moodustab erandi, kuhu üldsusel pole asja. Tilluke pealinn ise koosneb kaubandusalast, mis kohati üsnagi aafrikapärane, silma jäid mõned pangad, koolid, haiglad-polikliinikud ja muud asutused. Tunnisest peatusest seal oli rohkem kui küll. Victoria sadamast väljuvad aga ka laevad-paadid teistele saartele ja see on turisti jaoks oluline.