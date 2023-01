Köögiviljad sobivad iga toidu sisse

Köögiviljadest soovitan eelistada maa peal kasvavaid köögivilju, sest nende tärklisesisaldus on väiksem. Tärklis määrab mõju veresuhkrule ehk vere glükoosisisaldusele, mida mõõdetakse glükeemilise koormusega. Tähis GK näitab, kui kiiresti toiduaine organismis seedub ja glükoosiks ehk keha energiaallikaks muutub. Toit, mille GK on väiksem, tõstab vere suhkrusisaldust aeglasemalt ja annab täiskõhutunde pikemaks ajaks. See võiks moodustada poole taldrikule pandud toidust.