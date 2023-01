Peljatud vanaduse märk – kortsud

Teatrimaailmas on mõnikord vaja aga kortse lausa juurde teha. Loomulikult on grimeerijal lihtsam teha noorest vana kui vanast noor. "Sest asju juurde panna on lihtsam kui ära võtta," ütleb Maret. Et inimese nägu muuta vanemaks, selleks rõhutab ta juba olemasolevaid kortse. Natuke halli juurde, maksalaike näole, meestele joonistab ninale pindmisi veresooni, mis kipuvad vanuse lisandudes esile tulema. "Inimese näos vajub kõik vananedes allapoole ja grimmis ma ka joonistan nõnda. Saab ka lateksiga, aga see on juba pikem protsess. Veel pikem protsess on silikoonlisanditega. Teatris tehakse vanemaks siiski värvidega," võtab ta kokku.

Naerukortsud ja murekortsud

Rakvere teatri grimeerija Maret Kongi. Foto: Rakvere Teater

Inimeste nägudel on naerukortse ja murekortse. "Kui vaatad ja märkad inimese näos naerukortse, siis ilmselt see inimene on olnud õnnelik, elus palju naernud. Kui on murekortsud, siis ilmselt on tal raske elu olnud," arutleb grimeerija.

Kuidas aga näha vanana hea välja?

Maret soovitab ilmtingimata kasutada niisutavat kreemi – ka meestel. "See toidab näonahka, annab heale enesetundele palju juurde. Prouad võiksid endale lubada aeg-ajalt ka mõne näohoolitsuse," annab ta nõu.