Lavastus kui lehvitus isale

Õppida lastelt ja vanematelt

Tiina ütleb, et näitlejal on oma rollide kaudu võimalus mõista teisi inimesi. "Vanemad inimesed väärivad austust ja imetlust. Ka Satu rolli luues on mul meeles – ma ei ole ise milleski parem. Mul ei ole õigust enda kui noorema ja tervema inimese positsioonilt vaielda vanemale ja haigemale inimesele vastu. See tõdemus tekitab empaatiat. Saad aru, et elu on nii palju muutumises ja kulgemises: me ei tea, mis meid ees ootab, arukam on olla avatud," räägib Tiina.