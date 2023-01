Iga Eesti orel on eriline

"Orelireisi esimeseks sihtpunktiks sai valitud väga sümboolne kirik, Mihkli kirik Läänemaal, otse Eestimaa ja Liivimaa piiri peal," meenutab Andres. "See on paik, kus kunagi teenis esimese preestrina kuulus Läti Henrik, Eesti ja Läti ristiusustamist ja muistset vabadusvõitlust kajastava "Liivimaa kroonika" (1180–1227) autor. Andres Uibo siht oli samas vaadata, miks orel Püha Miikaeli kirikus nii pikalt vaikib – tervelt 28 aastat. Eriti kui silmas pidada, et pilli oli ehitanud orelimeister Gustav Normann (1821–1893), kes on olnud tõenäoliselt üks paremaid Eesti soost orelimeistreid ja kelle pille iseloomustas väga hea käsitöönduslik ja kõlaline viimistlus.