ELULUST ⟩ Orelikunstnik Andres Uibo: "Öö kuulub orelimängijale."

Andres Uibo on peamiselt tuntud kui organist, kuuludes professor Hugo Lepnurme ja Rolf Uusvälja järel Eesti organistide suurkolmikusse. Andres Uibot seostatakse esmajärjekorras Tallinna Niguliste kirikuga, kus ta organistina töötab. Andres on rõõmus, et Niguliste kirik, mis läks remonti 2021. aasta sügisel, avab pärast uuendusi uksed alles 2023. aasta kevadel. 2022. aasta suvekuudest said puhkusekuud. "See on omamoodi puhkus, kus ma ei pea Nigulistes suve läbi mängima. See on pikaajalises organistitöös midagi erilist," ütleb ta.

Andres Uibo, Buxdehude noodid ja Mercedes, millel autonumbril BUX (Buxdehu­de), Niguliste kiriku ees, mis on ligi 40 aastat Andres Uibo põhiline töökoht. Foto: Endel Apsalon

Praeguseks on ta Nigulistes töötanud 41 aastat ja 3 kuud. "Ainult üks inimene on seni veel pikemalt Nigulistes olnud, aastatel 1583–1626. Veel aasta ja siis on organistitöö rekord minu käes."

Eraldi töö ja ettevõtmine on kiriku- ja orelireiside korraldamine, mida Andres Uibo teeb koostöös reisifirmaga Tiit Reisid viiendat aastat. Suvine puhkus andis võimaluse rohkem paiku külastada ning aasta lõpuks pärast Eesti saari ja ka unustatud paiku Tallinnasse jõuda.

"198 kirikut on läbi käidud," teatab Andres. "Eesti sisereiside valdkonnas on see kõige suurem ettevõtmine, mida peale minu pole keegi veel teinud," lisab ta uhkusega. "See on tõeline Eesti kirikute ja orelite kroonika."

Reisid võimaldavad tal endalgi Eesti kirikuelu seestpoolt tundma õppida, eri konfessioonidega tutvuda. "See oli täiuslik ettevõtmine, mida tulevikus tahan Lätti laiendada, sest giiditöö hakkas mulle täitsa meeldima."

Kõik mõjud ikka kodust