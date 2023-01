Eakad saavad osaleda tasuta jalgpallitreeningutel

Kristiine linnaosa vanema Jaanus Riibe sõnul luuakse tänavuse liikumisaasta puhul eakatele võimalus kaks korda kuus osaleda tasuta jalgpallitreeningutel. "Tund aega kestvat treeningut juhendab pikaaegne jalgpallitreener Egon Tintse, kelle juhendamisel tehakse tutvust palliga, proovitakse lihtsamaid palliharjutusi ning mängitakse jalgpalli. 2023. aasta on liikumisaasta – liikumine on elu, parandab tervist ja vähendab argipäeva stressi. Selleks, et ka meie eakad oleksid terved ja sportlikult aktiivsed, siis oleme korraldanud regulaarselt liikumisüritusi, mille abil loome lisaks sportimisvõimalusele võimalused piirkonna elanikele omavahel suhelda,“ lisas Riibe.