Uuest aastast tõuseb pensionäride maksuvaba tulu 704 euroni

704-eurone maksuvaba tulu on seotud inimese vanusega. See tähendab, et muudatus kehtib kõikidele neile pensionäridele, kes on vähemalt 64 aastat ja kolm kuud vanad. Samuti ka neile, kes jõuavad uuest aastast vanaduspensioniikka. 2023. aastal on vanaduspensionieas kõik inimesed, kes on sündinud kuni 1959. aasta juunini.