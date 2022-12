Arstid: hoolige oma tervisest ja tulge sõeluuringule

Jämesoolevähi sõeluuring aitab kaitsta meeste tervist

Jämesoolevähi sõeluuringule kutsutakse mehi ja naisi, kusjuures meestel on tõenäosus vähki haigestuda märksa kõrgem. Statistika kohaselt käivad mehed aga sõeluuringul vähem, mida võib seostada vähese terviseteadlikkusega – mehed ei pööra oma tervisele nii palju tähelepanu ja eiravad väiksemaid sümptomeid, sest seda peetakse osaks mehe loomusest.

Eestis avastatakse ligi 20-25% jämesoolevähi esmasjuhtumitest siis, kui vähil on tekkinud kaugsiirded ehk metastaasid. Need on sageli patsiendid, kes pole oma enesetundes mingit erilist muutust tundnud või pole tundnud piisavalt, et arsti juurde tulla. Lisaks on ligi 20-30% juhtumitest, kus avastatakse kasvaja, mis on levinud kasvajat ümbritsevatesse lümfisõlmedesse. Lokaalseid ehk ainult jämesoolega piirnevaid juhte on 30-40%.

dr Tiit Suuroja. Foto: Regionaalhaigla

Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloogiakeskuse üldkirurg-vanemarsti dr Tiit Suuroja sõnul oleks ideaalne avastada jämesoolevähk siis, kui see on soole seina sisekihtides just tekkinud ja piirdub sellega. „Veelgi parem oleks kasvaja muidugi avastada vähieelses staadiumis, milleks on klassikalises mõttes näärmeline polüüp. Nii on võimalik polüüpi ravides ehk eemaldades vähki päriselt ennetada. (Polüüp on kasvaja, mis ulatub jämesoole seinalt soole valendikku. Enamik polüüpidest on healoomulised – toim.),” ütles ta.