SÄDEINIMENE ⟩ Üks maailma vanimaid ameteid – jõuluvana

"Sel aastal algas hooaeg juba 8. detsembril ühes Tartumaa lasteaias, aga täistööpäevad on muidugi 24. ja 25. detsember. Kõige magusam kellaaeg on videviku paiku," laseb jõuluvana Jaak oma baritonaalsel bassil kõlada. Hääl on selle ameti esindajal sama tähtis nagu kehakuju – ideaalis olevat see pudelikujuline…