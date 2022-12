Saunas kohtuvad argine ja müstiline maailm

"Saunaga seotud pärimust ja folkloori on uskumatult palju. Sellepärast otsustasimegi, et Vana Võromaa saunapärimus tuleb kanda UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja. Saunakommete taga on palju tarkust, kõik on omavahel seotud pühadega, kuu ja päikesega, tööde ja argipäevaga – kogu loomuliku eluringiga," mõtiskleb Eda Veeroja, Mooska suitsusauna talu perenaine, saunaema ja pärimuse hoidja.

Saun on püha paik

Saun on olnud ajast aega meie põlisrahvale püha paik. Eda Veeroja isa on põhjuseid selgitanud niimoodi. Taluhoovis paiknevad hooned sagedasti ümber nelinurkse õue. Majad ja hoov on inimese mõtte ja kätega tehtud, see on "see ilm", inimeste ilm ning selle ilma üleminek teiseks ilmaks on saun. Saun on taluhoovi kõige kaugem hoone. Saunatavade taga on Veeroja sõnul alati tähtis praktiline põhjus – saun on tuleohtlik – teine on kombestiku ja uskumustega seotud.

"Isa ütles, et kõik, mis taluhoovist välja jääb, on too ilm, mingi teine ilm: loodus, taevas, vesi, maa, põllud – kõik see nähtav ja nähtamatu, mis on meie ümber. See ja too ilm on inimesele võrdsed, sest inimesed, taimed, loomad ja hinged – me kõik oleme võrdsed."

Saunalava on rahupaik, kus pikutades saavad haiged tervemaks ja mõtted selgemaks. Foto: Elmo Riig