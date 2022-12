Kuulmislangus – "nähtamatu" mure, millega ei tohiks leppida

Portaali www.vaegkuuljad.ee andmetel elab Eestis hinnanguliselt ehk mitteametlikult kuni 200 000 kuulmislangusega inimest. Kuulmislanguse diagnoosi on saanud kümne aasta jooksul 96 363 inimest. Kuuldeaparaadi on saanud viie aasta jooksul umbes 24 500 inimest. Kuulmispuue on määratud 2189 inimesele.

Keskmiselt üks inimene kuuest kannatab kuulmislanguse all, kuid 80 protsenti inimestest ei võta siiski midagi ette, märgib kuulmiskeskuse Audiale kõrvaarst Carina Truuverk.

Kõrvakuulmine kaob mitmel moel

Kuulmislanguse tüüpe on mitmesuguseid. Kõrvaarsti sõnul tekib neurosensoorne kuulmislangus siis, kui kahjustus on sisekõrvas, näiteks tunderakkude tasemel või on kahjustunud kuulmisnärv. Nii vananemisega seotud kuulmislangus ehk presbüakuus kui ka mürast tingitud kuulmislangus on olemuselt neurosensoorsed. "Neurosensoorse kuulmislanguse parim ennetus on kuulmist kahjustavate tegurite, eeskätt liigse müra vältimine, sest olemasolevat karvarakkude kadu või närvikahjustust ei ole võimalik taastada."

Viimase paarikümne aasta jooksul tekib kuulmislangus järjest noorematel inimestel ning WHO ehk Maailma Terviseorganisatsioon ennustab, et aastaks 2050 on iga neljas inimene kuulmislangusega, kusjuures suurel osal inimestest on just oht mürast tingitud kuulmislanguse tekkeks. Mürast tingitud kuulmislangus on aga ainuke kuulmislangus, mida saab täielikult ennetada.

Kuulmislangus on arst-audioloogi sõnul üldiselt pikaajaline protsess ja tekib enamasti mõlemas kõrvas korraga. Kuulmislangus ei tähenda vaid seda, et kuulete helisid vaiksemalt, vaid eeskätt mõjutab langus kuuldava kõne selgust ja mõistetavust. Kaasinimeste kõne muutub tasapisi üha raskemini mõistetavaks.