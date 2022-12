Sõrve säär – vägevate võlude poolsaar, kus lookleb ainulaadne kruusatee

Kroonimise tingimus oli rahva poolehoid 1992. aasta Riigikogu valimistel, kus Kirill Teiter saigi Saare- ja Läänemaalt rekordilise häältesaagi. Tulemusena sai temast Torgu kuningas Kirill I. Imaginaarsele mikroriigile loodi oma sinimustvalge ristilipp ja vapp, millel on näha Torgu armas vapiloomake tigulohe. Torgu kuningriigi rahana vermitud müntidel ehk Torgu taalritel on selge vahetusväärtus – 1 pudel pooleliitrist Viru Valget. "Vääring on püsinud viimased 30 aastat, kuid Torgus euroga paralleelselt käibivate müntide ostujõud on koos viinapudeli hinna kasvuga pidevalt tõusuteel olnud," ütleb Kaupo.

Uueks kuningaks valis kohalik rahvas Kirill I järeltulija, kellest sai Kristian I. "Viikingite traditsiooni järgi," ütleb Kaupo, "on temagi kuningaks nii kaua, kuni mõnele võitlusele, olgu see siis eluvõitlus, alla jääb."

"Mul on nüüd kindel roll ja koht ühes väikeses kogukonnas ja tunnen rõõmu sellest, et olen saanud ja saan edaspidigi tuttavaks huvitavate ja toredate inimestega, kellega ma kuningaks olemata vaevalt et kohtuks", ütleb Kristian I. "Plaan on kasutada kuningriigi kuvandit Torgu ja selle elanike hüvanguks. Kuidas ja mis sellest välja tuleb, on näha edaspidi."