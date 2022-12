Elulust ⟩ Hannes Kaljujärve ja Toomas Nipernaadi kaunimad aastad

Hannes Kaljujärv hakkab jõudma ikka, mis rollidest rikas – on ju vanemad meesnäitlejad teatris kulla hinnaga –, ent tunnistab, et pole osa, millest ta unistaks.

Hannes Kaljujärv ütleb, et noortega koos laval möllamine, nagu Gremio rollis lavastuses "Tõrksa taltsustus", sobib talle hästi. "Tuleb ära kasutada oma kogemused. Oled nii tark, et lased neil ära möllata ja siis hopaa! Ja lähed edasi. Tema teeb minu eest hoojooksu, mina siis hüppan. Umbes niimoodi," selgitab ta ja kinnitab: "Noored on toredad!" Ka noorte lavastajatega klapib näitlejal väga hästi. "Aastatepikkune kogemus on näidanud, et tuleb kõik ära kuulata ja täita soovid… teatud piirini," lisab ta muiates.