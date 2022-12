Saunanaine: «Mul on siin käinud inimesi, kes on öelnud, et nemad ei usu millessegi müstilisse, ja järsku hakkavad rääkima...»

Mooska suitsusauna perenaine Eda Veeroja isa ütles talle, et kõik, mis taluhoovist välja jääb, on too ilm, mingi teine ilm: loodus, taevas, vesi, maa, põllud – kõik see nähtav ja nähtamatu, mis on meie ümber. See ja too ilm on inimesele võrdsed, sest inimesed, taimed, loomad ja hinged – me kõik oleme võrdsed.

Usutakse, et saun on ajatu ruum, sinna käivad esivanemad ja tulevased põlved. «Kui sa sauna lähed ja su meel on avatud, saad ühenduse kogu informatsiooniga, mis on olnud minevikus, on olevikus ja tuleb tulevikus. Saun on midagi argise ja müstilise vahepealset,» arutleb Eda Veeroja. «Mul on siin käinud inimesi, kes on öelnud, et nemad ei usu millessegi müstilisse. Istuvad laval ja järsku hakkavad rääkima: aga minu vanaema… Ikkagi see vanaema mõte tuli sauna, tahad või ei taha, aga me põlvneme kellestki ja eelmiste põlvkondade teadmised kajastuvad meie väärtushinnangutes.»