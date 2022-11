Lugemist ⟩ Ott Kursi raamatutest – geograaf, kes paneb kirja möödanikku

Veel on tähelepanu vääriv, et Ott Kurs on väga hea "organisaator" (nõukogudeaegse maiguga sõna), kui pidada selle all silmas teiste innustamist koostööle. Kui ta võtab ette kellestki kirjutada, siis otsib ta üles tema sõbrad ja tuttavad, kellele siis kirjutab või helistab, paludes kaastööd, muidugi lähevad käiku arhiivimaterjalid ja kasutab kirjavahetust tervikuna või katketena. Kõik faktid on kontrollitud ja autentsed. Ta on teinud koostööd omakandi suguvõsa uurija Olev Raudjärvega. Võib öelda, et tema raamatud on inimsaatuste ülevaated - kellest on siis rohkem, kellest vähem on pajatatud.

"Kodukandist kaugemaile" algab Villem Grünthal-Ridala Eestimaal "tuuritamise" kirjeldusega eelmise Eesti alguses, kus mitmesuguste liiklusvahenditega läbiti 45 asustatud punkti, esitatud on katkeid Ridala reisipäevikust. Ta nentis, et Peipsil on palju purjepaate, Emajõe suudmeala on tühi, õige õudne soomaastik, Tartus peatutakse Peterburi võõrastemajas, "kõige puhtamas, mis Tartus üleüldse olemas on". Mulle on uudis, et Ridala on väga palju uudissõnu eesti keelele andnud – anduma, õhin, hubane. Ka Karl Ast-Rumori ja Friedebert Tuglase reisidest on Kurs lugemise muljeid jaganud, need kirjanikud olid talle koolipoisina sisendanud isamaa armastust ja soovi tunda teisi maid.