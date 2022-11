Novembri eakate tantsuneljapäevak toimub kitarrimängu saatel

Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe sõnul on neljapäevased Kristiine tantsuüritused on olnud juba aastaid väga populaarsed "Mul on hea meel selle üle, et neid eakaid, kes seltskondlikel ja liikuvatel üritustel osaleda tahavad, on palju,» ütleb Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe ning kutsub kõiki eakaid tantsulõunast osa võtma. «Liikumine parandab tervist ning tekitab häid emotsioone. Üritus on kõigile tasuta,» lisas Riibe.