REISIKIRI ⟩ Liguurias oli võluvat rohkem kui oskasime oodata

Liguuria piirkonna keskpunktiks on suur sadamalinn Genua, sellest ida poole jäävad kuurortlinn Rapallo ning edasi turistide üks lemmiksihte – Cinque Terre. See prantsuskeelne nimetus tähendab „viit maad“, kuigi tegelikult on tegu viie maaliliselt värvika väikelinnaga, kunagiste kaluriküladega, kaunites abajates.

Promenaadid ja kaunid lahesopid

Rapallo on ideaalseks majutuspaigaks rannikul, kust võtta ette väljasõite nii ida kui lääne suunas. Rongiühendus kogu rannikul, mida kutsutakse oma ilu tõttu Rivieraks, on tõeliselt kiiduväärt, sõidugraafik on väga tihe, rongid on puhtad ja mugavad, piletihinnad tõeliselt soodsad ning üllatus, üllatus – rongid sõidavad minutipealt täpselt.

Kui Cinque Terre nähtud, soovitaksin võtta sihtpunktiks kauni tillukese poolsaare, mis tipneb maalilise Portofino linnakesega. Just seal on filmitud ka teleseriaal „Hotell Portofino“, mida meilgi näha võis. Rapallo kuurortlinn piirneb mere ääres mõistagi kena promenaadi, kohvikute ja hotellidega ja Portofinosse võib lausa jalgsigi minna.

Kui nii pikka jalutuskäiku siiski ette võtta ei söanda, saab sinna kohaliku bussiga, mis liigub tihti ja piletki maksab vaid paar eurot. Kui aga kaunitest vaadetest lihtsalt mööda sõita ei raatsi, siis viib kohale väikese maanteega piirnev kõnnitee, mida ääristavad põnevad vanad villad, kirikud, maalilised lahesopid ja muidugi kõikides värvitoonides bugenvillead, oleandrid, piiniad…