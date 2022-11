Raamatukogud ootavad videvikutunnil külalisi

„RaamatukoguÖÖ korraldamise mõte tõukus soovist tuua aasta kõige pimedamal ja sombusemal kuul lugejate ellu veidi rohkem elamusi ning helgust,“ sõnas raamatukogude aasta turundusjuht Liina Luhats-Ulman. „RaamatukoguÖÖ algatuses lööb kaasa enam kui 40 raamatukogu, kes on sündmuse jaoks kokku pannud eriprogrammi. Paljud raamatukogud hoiavad sel puhul ka oma uksed tavapärasest kauem lahti, et kõik soovijad jõuaksid pärast päevatoimetusi raamatukogudesse aega veetma tulla,“ lisas Luhats-Ulman.

RaamatukoguÖÖ programmi kuulub väga eriilmelisi sündmusi alates öödiskost Jüri raamatukogus ja pidžaamapeost Sillamäe raamatukogus kuni müstiliste maitseteni Jõgeva Linnaraamatukogus ja muusikaelamusteni Kauksi raamatukogus. Liina Luhats-Ulman märkis, et osalevad raamatukogud on inspiratsiooni ammutanud väga erinevatest allikatest, kes jubejuttudest, kes müstikast ning paljusid on mõjutanud ka käimasolev Põhjamaade kirjanduse nädal.