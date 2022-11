Kollane põrakas kapi otsas

Kasulik ikka ka

Kõrvitsa söömine annab mõnusa ja pikalt kestva täiskõhutunde, mis aitab vältida ebatervislike vahepalade ületarvitamist. Rahvameditsiinis on kõrvits tuntud seedimise parandaja ja kolesterooli ohjeldajana, samuti südame tervise toetajana. See köögivili sobib hästi nende inimeste toidulauale, kes soovivad oma kaalunumbrit allapoole saada.

Suuremaid ja väiksemaid, ümaraid ja dekoratiivseid

Muskaatkõrvitsa viljade keskmine kaal on 1,5–3 kilo. Selle viljaliha on veidi jahusem, intensiivsema värvi ja maitsega. Viimastel aastatel on neid hakatud rohkem kasvatama. Õlikõrvitsad ei kee kiiresti pehmeks, need sobivad hästi näiteks kompottidesse. Maitselt meenutab õlikõrvits veidi melonit, sest on magusam kui harilik kõrvits. Viljad kaaluvad 3–4 kilo.