Kuidas usaldada hoiu-laenuühistut?

Kas internetist võib leida mõnd ülevaadet hoiu-laenuühistutest, et neid saaks omavahel võrrelda? "Minu teada sedalaadi ülevaateid pole. Selliseid asju ei avaldata ju isegi pankade kohta! Seda oleks ka raske teha, sest intressipoliitika on rahaasutuse siseküsimus. Majandusaasta aruanded aga on avalikult kättesaadavad: igaüks võib need äriregistri kodulehelt oma arvutisse alla laadida. Iseasi, kuivõrd kõnekas see aruanne finantsasjus kogenematule inimesele on. Ega hoiu-laenuühistu põhikiri ka tema toimetamise kombeid ava. See on tavaliselt standardne seadust mitmes osas kopeeriv formaalne tekst," tõdeb Põlvamaa Hoiu-Laenuühistu juhatuse liige Helle Virt-Lenk. Tal on kahju, et iga-aastane auditki ei anna ülevaadet hoiulaenuühistu tegevuse seaduspärasusest. "Mulle on audiitori vastutus Eestis üldse jäänud tänini mõistatuseks. Nad ise küll armastavad toonitada enda suurt vastutust ja see kajastub ka nende esitatud arvetes. Kuid kas olete kuulnud mõnest audiitorist, kes vahetult auditi järel pankrotistunud ettevõtte pärast mingit vastutust kannaks?" küsib Helle Virt-Lenk.