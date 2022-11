Jalgpallisuurune kannatlik siseorgan vajab tähelepanu

Sellest haigusest raskema kuluga tõbi on tohtri kinnitusel maksa rasvumine koos väljendunud põletikuga ehk steatohepatiit (non-alcoholic steatohepatitis ehk NASH). "See haigus võib olla eluohtlik, sest 20 protsendil mittealkohoolse steatohepatiidi juhtumitest võib haigus edasi areneda tsirroosiks (maksakärbumine) ja lausa maksavähiks."

Ka regulaarse alkoholi tarbimise tagajärjel maksas tekkivale steatoosile (alkohoolsele maksarasvumisele) järgneb põletik. "Õnneks see taandub. Kui alkoholi tarvitamisest täiesti loobuda, maks taastub. Kui aga joomist jätkata, tekib hiljem maksa sidekoestumine, maksatsirroos. See on pöördumatu protsess – enam ei saa loota, et maks taastub, isegi kui joomine lõpetada."

Dr Külliki Suurmaa rõhutab, et alkoholi joomise lõpetamine on kõige tähtsam ravivõte. "Maksatsirroosi korral on abi vaid maksasiirdamisest. Näiteks Soomes ongi rasvmaks järjest enam maksasiirdamiste põhjuseks. Väljaravimata maksatsirroosist areneb 4–7 protsendil juhtudest maksavähk."

"Kui tsirroos põhjustab isegi haiglaravi korral tõsiseid komplikatsioone, räägitakse komplitseeritud maksahaigusest. Komplikatsioonid võivad olla näiteks soolestiku verejooks, astsiit, ajuhaigus, akuutne neerupuudulikkus või maksavähk."

Kuni kolm annust nädalas

Maksatsirroosi ärahoidmiseks on soovitatud alkoholi tarvitamisel piirduda kuni kolme annusega nädalas. Ühest Soomes tehtud uuringust aga selgus, et juba rasvmaksa haigestunutele ei ole mingit turvalist alkoholiannust, kõik on neile kahjulik. Isegi väike pokaal veini toidu kõrvale suurendab haigusriski. Kange alkoholi joomine suurendab kaks korda riski haigestuda sümptomaatilisse maksahaigusse.

"Kui inimene absoluutselt enam alkoholi ei tarbi, siis maks võib igas eas anda positiivse tulemuse, haigus peatuda," ütleb dr Külliki Suurmaa. "Juba tekkinud maksakahjustuse esimene aste ehk maksafibroos ei arene edasi, maks võib isegi mingil määral paraneda. Samas sõltub maksa tervenemine siiski ajast, mil napsuga sinasõprust peetud," lisab ta. "Ja kas inimene põeb lisaks veel teisi maksa kahjustavaid haigusi, mis maksa kahjustavad. Näiteks viirushepatiidid, autoimmuunsed maksakahjustused," hoiatab tohter.

Ka paljud käsimüügi- ja retseptiravimid võivad pideval tarvitamisel gastroenteroloogi sõnul põhjustada maksakahjustust. Paratsetamooli, antibiootikumide, statiinide, mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite (näiteks ibuprofeen), seenhaiguste ja tuberkuloosi ravimite tarvitajatel on soovitatav kontrollida oma maksanäitajaid.

Sümptomid on tagasihoidlikud