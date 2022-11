Taebla kandis on kuldne kodukotus ja metsad, kus on vahva liikuda

Päikesekiired maja ümber

"Droonidega oleks tollal Laikmaa kompleksset ideed õhust näha olnud: alleed jooksevad nagu päikeskiired maja juurde kokku," selgitab Kai Kulbok, kes on Harjumaalt Läänemaale juurte juurde tagasi tulnud. Mööda parki jalutades lisab Kai, et Laikmaa soovis end lasta sängitada oma koduparki. Haual on graniidist sammas kunstniku bareljeefiga, autoriks tema sõber skulptor Juhan Raudsepp, sammas on tehtud 1956. aastal. Kunstnik soovis viimset und puhata võimalikult raudtee läheduses, et jääda siiski elu keskele. "Suri aga Laikmaa poissmehena," ütleb maja perenaine Eha Nõmm.