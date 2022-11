Mai Mikiver – naine, kes vanusest hoolimata kümbleb hommikuti lumes

89aastane võrratu suhtleja ja elurõõmus naine on kindel, et kuulumine tuntud Mikiveride suguvõssa on mõneti tema saatust mõjutanud. "Aga kui vahel öeldakse, et Mai on Miku õde, siis olen ikka vastanud, et Mikk on Mai vend."

Kas sa kujutaksid ette 89aastast doktor Mai Mikiveri?

Vennad ja õde Mikk, Tõnu ja Mai Loksal. Foto: Erakogu

Kujutaksin küll. Mul oli lapsepõlves tervisega muresid. Kaheksa- või üheksaaastaselt lõhkes mul pimesool. Olin üsna kange iseloomuga tüdruk, nii et kui kohalik Loksa arst katsus mu kõhtu, siis mina valetasin, et ei ole valus. Aasta varem üks kuueaastane poiss meie lähedalt suri lõhkenud pimesoole tõttu. Isa viis mind Tallinna Narva maantee lastehaiglasse. Doktor Järvekülg otsustas pimesoolt mitte enam välja lõigata, vaid läbi haava pumbati selle lõhkemise jäägid kõhuõõnest välja.

Kuna Järvekülje oma laps oli ka just haiglas ja oli jõulueelne aeg, siis tohtri naine hoolitses ka minu eest. Isa läks koju ja kuna kõik said teada, et Mail lõhkes pimesool, siis arvati, et Mai on surnud. Tol ajal sellise diagnoosiga ellujääjaid oli vähe. Info levis ja osa kohalikke kogunes laupäeval (teistel päevadel siis ei maetud) isegi kalmistule mind ära saatma.