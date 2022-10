Kristiine kutsub seeniore lõõtsapilli saatel neljapäevasele tantsule

"Meil on Kristiines väga tantsulembene rahvas. Kui noortel on klubid ja diskoteegid kus käia, siis vanemaealisel on valik ahtam. Sügisest kevadeni toimuvad kord kuus linnaosas tasuta tantsuneljapäevakud, mille on meie seeniorid väga hästi vastu võtnud – saal on alati rahvast täis. See on kujunenud mõnusaks kohtumispaigaks oma tuttavate ja sõpradega ning parimaks võimaluseks heas seltskonnas tervislikult aega veeta," rääkis Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe.