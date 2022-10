Väsinud jalad saavad puhkust omaaegse relvatehase ülema mälestuspingil istudes

Oluline lõik Arsenali loos

Kaubanduskeskuse juht Aadu Oja ütles pingi juurde kokkutulnutele, et Arsenali hoonetel on pikk ja väärikas ajalugu ja on tore, kui koht oskab oma lugu jutustada. „Pink aitab meil meenutada Eesti Vabariigi ajalugu ja üht olulist lõiku Arsenali loos,“ ütles ta.

Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Raimond Kaljulaid lisas, et see on küll ajalugu, aga paraku seotud ka tänapäevaga. „Praegu napib Euroopas ja kogu maailmas tehaseid, kes toodavad relvi ja laskemoona. Relvatööstus pole aastakümneid olnud investoritele atraktiivne. Selles valguses on meie vabariigi omaaegse relvatehase tutvustamine ühiskonnas väga oluline. See aitab majandustegelastel mõista, kui tähtis kaitsetööstus on,“ kinnitas ta.