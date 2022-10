Taimetoitlus – kas lõhe põlvkondade vahel?

Toitumisharjumustele tõsisema pilguga vaadates võib näha, et viimasel ajal on aina süvenemas lõhe lihasööjate ja selle ebaõigeks, ebaeetiliseks, ebatervislikuks, kliimasoojenemist kiirendavaks ja vett raiskavaks pidavate taimetoitlaste vahel. Tõsi, me sööme liha kaugelt rohkem, kui see meie kehale kasulik on. See ei ole tänapäevane muinasjutt, mida sageli alustatakse sõnadega: "Sõltumatud uuringud kinnitavad…", see on tõepoolest selgunud meie kodumaiste tunnustatud teadlaste uurimustest.

Igaüks on kuulnud, vähesed teavad täpselt

Taimetoitlusest on kindlasti igaüks kuulnud, mõni teab sellest vähem, mõni rohkem ja kindlasti on ka neid, kes ise taimetoitlased. Kuigi taimetoitlaste osakaal väärikas eas inimeste seas on tunduvalt väiksem kui järgnevate põlvkondade seas, sest lapsepõlves tekkinud maitseeelistused ja toitumisharjumused on visad kaduma.

Kui just arst pole rangeid näpunäiteid andnud või pensionirahast kõigeks ei piisa, ei hakata 60+ vanuses enam oma toitumisharjumusi kuigivõrd muutma. Teisalt on ka meie põlvkonnas kindlasti hulk uudishimulikke ja uusi toidukogemusi otsivaid inimesi, kes tahavad ja saavad lubada endale uut ja huvitavat. Või on siis arusaamad ja vaated elule aastatega muutunud ja ka toitumises muutusi kaasa toonud.