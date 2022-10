HINGEELU ⟩ Kuidas meie kass Villy juhatas mu meelerahu saavutamise teele

Rahu väljas ja sees

Minu seni viimane katsumus oma õiguste eest seista oli paari aasta tagune kogemus kohtus. Mulle tundus, et tööandja oli mulle räigelt ülekohut teinud, ja sellepärast ma oma õiguste kaitseks kohtusse pöördusingi. Jah, see on tõsi, et iga kogemus, mida elus saame, on millekski väga kasulik. Kes kohtuga kokku puutunud, see ka teab, et kohtuskäimine nõuab suurt pingutust. Nõuab argumentide leidmist, mis kasuks räägivad, ja teise poole nõrkade kohtade üles otsimist. Olukorrad muutuvad, sest teise poole sammud ei ole ette teada. Kohtuotsus oli mulle positiivne ja õiglus sai jalule seatud. Etteruttavalt saan tõdeda, et rohkem kui kohtu positiivne otsus oli taipamine, mida ma muidu poleks kuskilt leidnud. Sain aru, et inimesed, kes sinu vastu on, ei ole oma olemuselt halvad, vaid neil on lihtsalt hirm, millega nad ei suuda toime tulla. Minu jaoks oli suur taipamine veel seegi, kui tähtis on sinu vastu olnud inimestele suuta andestada. Kogesin seda, kui raske on tõeliselt andestada. Nii, et igasugune vimm on lahustunud sellisele tasemele, et see sind ei koorma ja sa oled täielikult vaba. Tunnistada, et oli mis oli, see on möödas ja muuta seda ei saa.