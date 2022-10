Proteeside valik on keeruline, nii hammaste seisukorrast kui rahakotist lähtudes

Büügelprotees kinnitatakse naaberhammastele metallklambrite ja nn lebamite abil. Konstruktsioon toetub osaliselt oma hammastele. Võrdluseks, et klassikaline eemaldatav plastmassprotees toetub igemetele. Tänu metallkarkassile on seda tüüpi protees tavapärasest plaatproteesist vastupidavam, väiksem ja õhem. Paraku ka kallim.

Büügelproteesiga aga harjutakse mitu korda kiiremini kui teiste suust ära käivate proteesidega. Positiivne on seegi, et neid pole vaja ööseks suust ära võtta. Büügelprotees sobib eriti inimesele, kel on puudu mälumishambad, pole võimalust paigaldada kroone ega implantaate. Büügelprotees on ka hea lahendus, kui on vaja taastada mitu hammast korraga, kuid pole võimalik kasutada sildproteesi ega paigaldada implantaati.

Moodsamad ja mugavamad on kallimad

Suhu kinnitatavad hambaproteesid, näiteks implantaat, sildprotees, laminaadid või hambakroon on moodsamad ja mugavamad, kuid kahjuks ka kallimad.

Sageli peab hambaarst kombineerima mitut liiki proteese. Näiteks mõned hambad taastatakse kroonidega, osa aga eemaldatava proteesiga nn luku abil. Selliste proteeside kasutamine on näidustatud, kui hammaskonda ei ole võimalik taastada kroonide ja hambaimplantaatidega.

Vahel on tarvis mitmest eri liiki proteesist kombineerida patsiendile sobiv lahendus – ehk kombineeritud protees. See tähendab, et üks osa sellest võib olla püsivalt suhu kinnitatud, kuid teine on eemaldatav. Näiteks on mõned hambad kaetud krooniga ja nende külge on

kinnitatud äravõetav klambritega protees. Mõnikord aga kinnitatakse kahele või enamale hambaimplantaadile totaalprotees.