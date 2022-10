Mida teha, kui enam ei jõua lähedase hauaplatsi hooldamas käia?

Inimesed, kes väga harva käivad kalmistul lähedaste platse hooldamas, on avastanud platsidelt hoiatussilte. On juhtunud, kus mitu aastat pole lähedase haual käidud ja siis avastatakse, et kadunud on lähedase hauakivi ja platsile on maetud võõras inimene. Hiljuti ilmus ajakirjanduses artikkel, kus kalmistul käinud inimene ehmus, kui nägi hooldamata hauaplatsidel hoiatussilte. Väidetavalt on seetõttu hakatud isegi kalmistuvahte ähvardama.