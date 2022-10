Puise nina on paik, kust kaugemale ei saa ja tagasi ei taha

Kalavastuvõtukuurist kultuuriküüniks

Kunagisest kala vastuvõtukuurist on saanud Kultuuriküün. Suvel kuulub see kaks nädalat kunstnik Aapo Puki maalilaagrile, juba kuuendat aastat ja kaheksandat korda. "Puise nina on suur osa minu elust," ütleb Aapo ja lisab, et ajakirjaga 60+ harmoneerub ta oma selle aasta oktoobris tähistatava juubeliga hästi. Maalilaagrites näeb ka järgmiste põlvkondade kunsti, sest noorte kõrval osaleb ka väga noori. Kohal on väga andekaid noori kunstnikke. Maalilaagri korralduses aitab kaasa Aapo abikaasa Helge Pukk ja õpilaste hulgas on 14aastane poeg Aaron. "Järgmisel aastal võtame Nora ka kaasa, siis ta on juba viiene."