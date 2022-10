Nukunäitleja Heino Seljamaal on teater kohvris ja hinges

Sai viinakuradist võitu

Kuidas august välja aitamine käis? "Paradoksaalne, aga selleks on esialgu vaja nii kõvasti auku kukkuda, et ise enam välja ei saa. See pole häbiasi tunnistada, et hakkama ei saa! Nagu pole häbiasi, et ma üle kahe ja poole meetri kõrgust ei hüppa. Enamik nendest, kellega rääkinud olen ja kel on isiklik kogemus, on öelnud, et tarvis on põhjas ära käia. Aga olen veendunud, et vanainimese bussi aitamiseks peab kõigepealt veenduma, et ta tõepoolest tahab just selle bussi peale minna. Muidu läheb piinlikuks. Keerulise, minu tüüpi alkohoolikuga ongi just selline lugu, et vajan soovi lõpetada. Enne soovi tekkimist jääb abi kasutuks," jutustab Heino.